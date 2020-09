Una ricercatrice salernitana nel progetto "Gold for Kids" a favore della ricerca oncologica pediatrica

Anche una ricercatrice salernitana, Roselia Ciccone, fa parte del team di scienziati impiegati nel progetto Gold for Kids a favore della ricerca oncologica pediatrica finanziato da Parmalat e Fondazione Umberto Veronesi.

Il progetto

Per il biennio 2020-2021, a beneficiare del sostegno economico per la ricerca sulle malattie onco-ematologiche sono 5 scienziati tra cui la salernitana Roselia Ciccone. La ricercatrice originaria di Oliveto Citra, infatti, svolgerà il progetto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma grazie a una borsa di ricerca messa a disposizione da Parmalat, in collaborazione con Fondazione Umberto Veronesi.

Con il progetto Gold for Kids, nel quale rientrano gli studi della ricercatrice salernitana, la sinergia tra Parmalat e Fondazione Umberto Veronesi ha anche l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e di fare informazione sui temi di nutrizione con notizie scientificamente vere, in modo serio, accurato e sempre aggiornato, spazzando via dicerie infondate e false credenze. Per dare visibilità all’impegno dei ricercatori, Parmalat ha deciso di personalizzare le confezioni del proprio latte con i volti di Roselia e degli altri vincitori, così che quotidianamente milioni di consumatori possano essere consapevoli e riconoscenti verso la ricerca scientifica d’eccellenza.

I commenti

"Purtroppo, tra la Ricerca e l’Italia c’è un rapporto molto difficile – afferma Roselia Ciccone – Sfortunatamente le varie classi politiche hanno sempre considerato la Ricerca come un optional e non come una necessità su cui investire. Ai giovani l’arduo compito di richiamare l’attenzione della politica così da poter dare alla Ricerca scientifica l’attenzione che merita".

L’ambito di riferimento della ricercatrice campana è l’immunoterapia. "Essa rappresenta una delle strategie più innovative e promettenti nella ricerca di nuovi strumenti per combattere il cancro. Consiste nell' attivare il sistema immunitario del paziente contro le cellule tumorali. Più nel dettaglio, uno degli approcci su cui si basa l’immunoterapia è rappresentato dalla terapia con cellule T che trasportano la molecola CAR (dall’inglese Chimeric Antigen Receptor). Attraverso tecniche di bioingegneria genetica, i linfociti T del paziente vengono istruiti su come legarsi tramite la molecola CAR alla cellula tumorale. Uccidendola".

"Siamo orgogliosi di rinnovare questo sostegno per un progetto così meritevole che favorisce la ricerca e l'innovazione, da sempre nel DNA di Parmalat – afferma Giovanni Pomella, direttore generale Parmalat Italia – Per questo, coerentemente con l’impegno sociale del gruppo, abbiamo scelto di sostenere Fondazione Umberto Veronesi. Questa partnership conferma la nostra volontà di fornire un sostegno concreto e costruttivo alla ricerca scientifica in Italia. Crediamo che sia fondamentale che giovani brillanti come Roselia, continuino a svolgere la propria attività nel nostro Paese".