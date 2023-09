Prevenzione e visite gratuite, al Ruggi open week sulle malattie cardiovascolari

In occasione della "Giornata Mondiale del Cuore", che si celebra il 29 settembre, l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno aderirà all'Open Week sulle Malattie Cardiovascolari. L'appuntamento è per il 28 ed il 29 settembre.

L'iniziativa

L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere l'informazione, la prevenzione per entrambi i sessi e la diagnosi precoce delle malattie cardiovascolari più comuni che si attestano come la principale causa di morte nel nostro Paese. La Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare del Ruggi, diretta dal dottor.Giovanni Fornino, nei giorni 28 e 29, dalle ore 14 alle 20, aprirà gli ambulatori per visite gratuite chirurgiche vascolari ed eco-doppler addome, prestazioni spesso soggette a lunghe liste d'attesa e volte alla prevenzione dell'Aneurisma Aortico Addominale. Per accedere a tali visite, è necessaria la prenotazione presso gli uffici dell'URP/Accoglienza, al numero di telefono 089 72079, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, fino al 22 settembre.