Ambulatori infermieristici distrettuali: l'Asl attiva cinque centri nel salernitano

L'Asl Salerno ha attivato gli ambulatori Infermieristici Distrettuali. Da ieri sono infatti operativi i centri di Eboli, Buccino, Caselle in Pittari, Sapri e a breve anche Nocera.

Il programma

Presegue il programma di attivazione delle strutture per l'assistenza dei pazienti affetti da patologie croniche, la cui gestione ordinaria può essere affidata ad una equipe infermieristica. In tali ambulatori gli operatori metteranno in atto la cosiddetta "presa in carico proattiva dei pazienti fragili", mediante interventi di promozione, prevenzione, tutela, riabilitazione, educazione al miglioramento delle condizioni di salute.

