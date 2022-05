Screening Audiologico Neonatale, completata la fornitura degli 8 apparecchi ai punti nascita dell’Asl

L’Asl Salerno ha proceduto alla consegna degli ultimi due apparecchi per l’effettuazione dello Screening Audiologico Neonatale ai nuovi nati nei punti nascita dell’Asl Salerno ed in quelli privati accreditati.

I dettagli

Lo Screening Audiologico Neonatale fa parte delle prestazioni rientranti tra i LEA (Livelli essenziali di assistenza), quelle prestazioni che il servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini. Tale screening, viene realizzato nell’ambito del progetto “I primi mille giorni di vita” al quale hanno preso parte tutti i presidi ospedalieri dell’Asl Salerno dotati di un Punto Nascita, ed i punti nascita privati accreditati operanti in provincia, che mira a garantire ai neonati i controlli audiologici fondamentali per diagnosticare precocemente la sordità congenita. In totale sono otto, ad oggi, gli apparecchi dati in dotazione ai punti nascita. Per il loro acquisto è stata impegnata la somma di 25.000 euro.

Il programma

Il programma “I primi mille giorni di vita”, predisposto dalla Regione Campania nell’ambito del Piano Regionale di Prevenzione, mira a monitorare, migliorare e incidere sui determinanti di salute del bambino nei suoi primi mille giorni di vita, per il benessere fisico, mentale, cognitivo, emotivo e sociale dei bambini e delle loro famiglie. Tale azione è fortemente sostenuta negli ultimi anni anche dall’OMS e dall’Unicef, che hanno sottolineato sempre di più la necessità di promuovere la “Early Child Development", interventi precoci per lo sviluppo del bambino.