Associazione Angela Serra, resta operativo il servizio: gli orari e i numeri per le visite

L'Associazione Angela Serra Sez. di Salerno - Luana Basile continua ad operare. Resta attivo il servizio di accoglienza in ASL, viale Kennedy, dal lunedì al giovedì, le visite sono garantite nel rispetto delle norme anti Covid-19

I riferimenti

Tutte le donne in età da screening (50-69) possono prenotare chiamando direttamente al numero della radiologia senologica dell'

ASL Salerno

a Pastena, per fare la mammografia, il numero è 089-69.57.17.

Per le signore non in età da screening;

per tutte le altre visite;

per l'ambulatorio di senologia e di oncologia che funzionano regolarmente si deve chiamare al CUP al seguente numero 089- 93.58.180 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30. Per il telefono oncologico o altre informazioni è possibile chiamare alla segreteria dell'Associazione al numero 089-33.38.85 dal lunedì al giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, oppure inviare una mail all'indirizzo angelaserrasalerno@gmail.com con i propri dati e l'oggetto della richiesta, una nostra volontaria vi ricontatterà.