"Quando l'Oncologia si guarda allo specchio", il convegno a Salerno

Si terrà il 21 aprile, alle ore 17, presso il Circolo Canottieri Irno, via Porto, a Salerno, il convegno "Quando l'Oncologia si guarda allo specchio", proposto dall'U.O.C Oncologia, dell'AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, Diretta dal professore Stefano Pepe.

L'evento

L'evento, che nasce da un'idea della dottoressa Candida Stazione, è inserito nell'ambito dell'h Open Weekend sulla salute della donna, organizzato dalla Fondazione Onda, dal 20 al 26 aprile, negli ospedali, che come il Ruggi sono afferenti ai bollini rosa. L'evento rientra in una serie di iniziative gratuite che il nosocomio salernitano offrirà agli utenti, volte alla prevenzione e alla diagnostica precoce. Tra queste svetta il convegno, che vedrà la partecipazione e l'introduzione della dottoressa Candida Stazione, della psicoterapeuta Graziella Allievi, con "Relazioni allo specchio", l'humanitas come riflesso del prendersi cura, del giornalista Peppe Iannicelli che tratterà il tema "Dal paziente all'oncologo: l'oncologia con..... divide riflessi di vita", e della musicotetapeuta professoressa Silvana Noschese, che parlerà di "L' intonazione vocale come ponte modulante verso l'altro". I relatori proveranno a fare chiarezza su aspetti spesso trascurati ma fondamentali dei pazienti oncologici, spiegando con quale ottica dovrebbero affrontare i cambiamenti fisici e mentali causati dalla malattia e come creare una sinergia con gli altri, laddove i rapporti interpersonali sono compromessi da una fase critica dell'esistenza.