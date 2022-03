Ortodonzia invisibile e prevenzione patologie dentali: open day gratuito a Salerno

Ortodonzia invisibile e prevenzione delle patologie dentali più comuni legate alla malocclusione e agli altri disturbi del cavo orale. Sono gli argomenti che saranno approfonditi in un open day gratuito promosso per i giorni 25 e 26 marzo a Salerno dallo studio Salvati Chiaiese Dentisti e Associati.

L'iniziativa

L’iniziativa, che consente ai i pazienti interessati di effettuare a titolo gratuito una scansione dentale e un primo consulto, sarà utile per fornire maggiori informazioni sul trattamento Invisalign, la moderna tecnica ortodontica che si avvale di apparecchi realizzati con mascherine in resina trasparente.

“Si è portati a pensare che le malocclusioni dentali e altre anomalie quali denti storti o affollati siano solo un problema estetico ma in realtà possono essere la causa di una serie di disturbi quali vertigini, acufeni, mal di testa e dolori alla schiena” - spiega la dottoressa Federica Salvati odontoiatra e founder dello studio Salvati Chiaiese Dentisti e Associati – “per questo abbiamo deciso di promuove l’Open day sull’ortodonzia invisibile, perché la prevenzione è un dovere di ogni professionista del settore sanitario e un diritto per ciascun paziente”.

Nel corso dell’iniziativa, i pazienti interessati oltre ad avere la possibilità di effettuare gratuitamente una scansione dentale, che consente di avere in tempo reale immagini 3D dettagliate dei denti, delle arcate dentarie e delle ossa mandibolari e mascellari, potranno avere utili informazioni sul trattamento Invisalign, un apparecchio di ultima generazione realizzato su misura per ciascun paziente che consente di correggere le anomalie di posizione dei denti in maniera personalizzata, sicura e non invasiva grazie ad apparecchi quasi invisibili.

“Assicurare un servizio di elevata qualità e rispondere in maniera efficace alle esigenze di ciascun paziente è il nostro principale obiettivo per questo da sempre investiamo nella formazione e nell’utilizzo di strumenti e tecniche di ultima generazione, tra queste lo scanner dentale, l’elettromiografo e l’ortodonzia invisibile. La cura e il benessere del paziente sono per noi centrali” - sottolinea il dottor Giovanni Chiaiese odontoiatra e founder dello studio Salvati Chiaiese Dentisti e Associati.

Come aderire

Per aderire all’open day è possibile consultare il sito www.salvatichiaiesedentistieassociati.it . Oppure contattare lo studio al numero 328 024 8390.