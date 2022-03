Humanitas, screening mammografico alla Casa Circondariale di Salerno

Si è svolta in data odierna la “Giornata Internazionale della Donne 2022” presso la Casa Circondariale “Antonio Caputo” di Salerno. Di seguito i link per le interviste e le foto dell'iniziativa

I dettagli

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla vice sindaca di Salerno, Paki Memoli Vice Sindaca, dall’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Salerno in collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria nella persona della Direttrice Rita Romano e con L’Associazione Universo Humanitas ODV presieduta da Roberto Schiavone di Favignana, ha consentito di realizzare uno screening mammografico per le donne detenute presso la Casa Circondariale di Salerno, nonché allo stesso personale femminile in servizio presso la struttura, grazie all’ambulatorio mobile appositamente attrezzato messo a disposizione da Universo Humanitas.

