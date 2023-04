Prevenzione legionella nelle strutture turistiche: l'incontro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La prossima stagione estiva è alle porte e le strutture ricettive hanno già riaperto ai turisti ospiti nella nostra Provincia. Dopo una intensa attività di manutenzione ed abbellimento di alberghi, case vacanze, bed & breakfast tutto è pronto per affrontare un intenso e lungo periodo di lavoro. La Fenailp Turismo in tal senso intende completare il lavoro di restyling, ponendo l’attenzione sulle norme igieniche e in particolare sulle linee guida per la prevenzione ed il controllo legionellosi approvate dal Ministero della Salute per prevenire efficacemente il contagio e scongiurare l’eventuale rischio di contaminazione delle acque, ed è necessario che i gestori delle strutture ricettive adottino tutte le misure opportune per un controllo periodico e costante del propagarsi del rischio legionellosi.

La Legionella sarà il tema centrale del Convegno voluto dal Presidente Nazionale della Fenailp Turismo Marco Sansiviero che aprirà i lavori e che vede la partecipazione della Dott.ssa Anna Maria Rossi, Responsabile Laboratorio Regionale di riferimento per la legionellosi, del Prof. Avvocato Francesco Aversano dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dell’Avv. Luigi Stefano Sorvino, Direttore Generale Arpac Campania, del Prof. Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania, moderati dal Giornalista Giovanbattista Lanzilli.

Concluderà i lavori l’Avv. Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente Regione Campania con Delega all’ambiente.

La legionella è protagonista delle cronache degli ultimi decenni, è un batterio gram negativo aerobico, responsabile di infezioni che interessano l’apparato respiratorio. Deve il suo nome all’epidemia del 1976 che colpì un gruppo di veterinari americani riuniti in albergo.

Con un tasso di letalità del 10%, questo batterio causa polmoniti (legionellosi) e si annida nei sistemi di condizionamento e negli impianti dell’acqua. Dalla bocchetta di aereazione o dal soffione della doccia, la legionella è in grado di viaggiare e coprire grandi distanze, rappresentando una minaccia per coloro che si trovano a contatto con strutture infette. Nel corso del convegno verranno affrontare le tematiche e le questioni di natura normativa per la prevenzione dei fenomeni di contagio. Sarà presentata una disamina sul quadro legislativo di riferimento con un approfondimento sugli strumenti di prevenzione previsti per gli operatori economici, sui loro obblighi e responsabilità.