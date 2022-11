“Salute, Prevenzione e Sport”: oltre 100 studenti aderiscono all'iniziativa dei Centri Verrengia

Oltre 100 studenti al liceo Tasso di Salerno per l’evento “Salute, Prevenzione e Sport”, l’iniziativa promossa dai Centri Verrengia di Salerno con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione sul territorio. L’incontro è stato introdotto dalla dirigente scolastica, la professoressa Carmela Santarcangelo, che ha sottolineato l’importanza di eventi di questo tipo per “incuriosire i ragazzi e approfondire con loro tematiche sanitarie di grande importanza”. “È importante sapere che per qualsiasi problema ci si può rivolgere ad un esperto, evitando che i problemi possano diventare ancora più grandi – ha detto la Santarcangelo - I ragazzi vivono la loro vita trascurando il fatto che i loro comportamenti tenuti oggi potrebbero arrecare loro dei danni nel futuro”. A seguire i saluti istituzionali dell’assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, che ha seguito nel corso degli anni l’evoluzione del progetto e ha “elogiato l’impegno dei Centri Verrengia e dei medici”.

L'incontro con gli studenti

Nel corso dell’appuntamento è intervenuto il professor Domenico Verrengia, titolare dei Centri Verrengia, che ha evidenziato il lavoro svolto a favore di giovani e non solo nella corretta informazione in ambito sanitario. “Vogliamo provare a promuovere tra gli studenti il concetto della prevenzione – ha spiegato il professor Verrengia - Crediamo che questa sia l’età giusta per iniziare a parlare loro di questi argomenti. Noi abbiamo a che fare con la parte di società che ha bisogno di curarsi. Ma abbiamo la priorità anche di parlare con quella parte di società sana. Ecco perché andiamo sulle spiagge, in piazza e nei licei. La prevenzione è la chiave per stare bene”.Presente anche Roberto Schiavone di Favignana, presidente dell’Humanitas Salerno, partner tecnico dell’iniziativa, che ha parlato dell’impegno sul territorio per la salute e la prevenzione.

Gli studenti si sono poi confrontati con i medici e gli esperti di “Salute, Sport e Prevenzione”: si è parlato di prevenzione per le malattie della pelle con il dermatologo Massimo De Maio, di disturbi dell’apprendimento con la counselor Melania Voccia, di corretta e sana alimentazione con la nutrizionista Alessandra Di Giacomo e infine della prevenzione dei tumori al testicolo con l’urologo Gaetano Savoia e dei problemi posturali, molto frequenti tra i giovani, con l’osteopata Gaetano Vuolo. Molto apprezzata dai giovani la testimonianza del giovane atleta Christian Atte, della Ginnastica Salerno. I ragazzi hanno infine potuto assaggiare i prodotti freschi offerti dalla Centrale Del Latte di Salerno, partner dell’iniziativa, subito dopo l’intervento del coordinatore dell’azienda salernitana, Diego De Martino. L'iniziativa, coordinata dal direttore commerciale dei Centri Verrengia Carmine Giordano, è patrocinata dal Comune di Salerno, da Hygieia - Associazione Mutualistica di Banca Campania Centro, dalla Federazione Italiana dei Medici Pediatri.