Sant'Arsenio, lotta ai tumori: lunedì incontro scuole-dieta mediterranea

Una giornata formativa rivolta agli studenti delle IV e V classi dell'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione "IPSEOA" di Sant'Arsenio si terrà lunedì 2 maggio presso il Teatro Comunale "G.Amabile" di Sant'Arsenio. "La prevenzione oncologica in cucina" è il tema dell'incontro voluto dalla locale Amministrazione Comunale in collaborazione con la LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori, sedi di Salerno e Sant'Arsenio.

I dettagli

Il programma prevede: alle 9,30 presentazione incontro ad opera di Vincenzo Forte, presidente delegazione LILT Sant'Arsenio; alle 9,45 saluti del dottore Emilio Greco e Clorinda D'Ascoli (Vicepresidente Lilt Salerno); alle 10,15 saluti sindaco Donato Pica; alle 10,30 "La dieta mediterranea" relatore dot. Gabriele Mare; alle 11 "Alimentazione e prevenzione" relatore dottore Giuseppe Altieri; alle 11,30 domande dal pubblico; alle 12 chiusura dell'evento.