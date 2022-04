Sanza, riparte il programma di attività motoria per anziani e pensionati

Riparte il progetto “Anziani in forma”, approvato dal Comune di Sanza. Un’iniziativa in favore degli anziani del paese cui sono indirizzati corsi di ginnastica dolce, connessi al più ampio discorso della socializzazione tra persone. L’iniziativa sarà curata dal dottor Luigi Patrone ed è rivolta ad over 65, concernente attività motorie per il benessere psico-fisico, della durata di mesi due. Prevista una compartecipazione alla spesa per i fruitori del servizio pari a 10 euro mensili o 20 euro per il corso di due mesi, da versare sul conto corrente postale N.15763840 intestato al Comune di Sanza Servizio Tesoreria, quota invariata rispetto agli anni passati. L’Ente contribuirà con la quota di 4 mila euro che prevede il compenso professionale, il costo assicurativo e le spese di segreteria.

Le informazioni

In particolare, il corso di attività motoria per anziani e pensionati, è finalizzato al miglioramento della forma fisica della persona nella terza età, nonché a prevenire le disfunzioni motorie causate da invecchiamento e sedentarietà. Il programma si compone di lezioni di ginnastica dolce pensate proprio per la terza età. Gli allenamenti, eseguibili anche da seduti, non prevedono sforzi ma una serie di ripetizioni finalizzate a mobilitare le articolazioni, senza alcun tipo di stress. “E’ un servizio che vogliamo riproporre con la consapevolezza che la ginnastica dolce, per i nostri anziani, aumenta tonicità e forza fisica, migliora l’elasticità dei tessuti e delle articolazioni, ed è molto indicata per migliorare la postura e avere movimenti più agili e sciolti – ha commentato l’assessore alle politiche sociali, Marianna Citera - Le attività saranno curate dal posturologo e rieducatore posturale, dottor Luigi Patrone, si terranno in orario pomeridiano, presso l’edificio polifunzionale in piazza Aviere Ciorciari. Gli interessati potranno iscriversi, a partire da martedì 26 aprile, presso l’ufficio protocollo del Comune di Sanza”.