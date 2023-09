In occasione della Giornata sulla Sicurezza del Paziente la direzione strategica dell’Asl Salerno illumina di arancione il presidio ospedaliero di Sapri. L’Asl, attraverso la Struttura del Rischio Clinico, diretta dalla dottoressa Anna Bellissimo, promuove l’umanizzazione delle cure anche all'interno di un reparto ad alta intensità di cure, quale la Tin (Terapia Intensiva Neonatale) di Nocera Inferiore, che apre le porte ai familiari per 12 ore al giorno.

L'iniziativa

La tematica scelta dalla World Health Organization (WHO) per celebrare la quinta Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti del 17 settembre è proprio relativa al coinvolgimento attivo dei pazienti, dei familiari e dalla comunità nella sicurezza dell’assistenza (“Engaging Patients for Patient Safety”). L'umanizzazione - intesa come impegno a rendere i luoghi di assistenza e di cura orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica – è un elemento imprescindibile per garantire la qualità dell'assistenza ed una responsabilità dell’azienda che già nei mesi scorsi ha aderito alla Carta della qualità e della sicurezza delle cure promossa da Cittadinanzattiva e dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere " si legge nella nota dell'Asl.