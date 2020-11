Saturimetri gratis alle famiglie: l'iniziativa di 2 comuni salernitani

Sempre più ricercati, in questa emergenza contro il Covid, i saturimetri, strumento semplice da utilizzare, consente la misurazione indiretta della percentuale di ossigenazione che abbiamo nel sangue. Così, il Comune di Giffoni Sei Casali ne ha acquistato uno per ogni famiglia in cui è presente una persona positiva al Covid-19: questa l’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale su proposta del Sindaco Francesco Munno. Da domani, venerdì 13 novembre, ogni nucleo familiare al cui interno è presente una persona o più persone risultate positive al Coronavirus, potrà richiedere il dispositivo sanitario che verrà consegnato in comodato d’uso gratuito, e comunque fino alla completa guarigione. Le persone interessate possono richiedere il saturimetro attraverso una semplice telefonata, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 19, alla pattuglia di polizia municipale che consegnerà l’apparecchio direttamente a domicilio.

Il sindaco Munno

Si tratta di un segno di vicinanza nei confronti dei miei concittadini che in questo momento stanno attraversando un difficile periodo sotto il profilo sanitario. Il saturimetro è uno strumento di cui, fino a qualche mese fa, pochi conoscevano l’utilità. Purtroppo, però, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha portato questo piccolo strumento all’attenzione di tutti, esso serve a misurare e monitorare il livello di ossigenazione del sangue per poi comunicarlo al medico di famiglia oppure ai sanitari del 118.

L'iniziativa a Campagna

L’Amministrazione Comunale di Campagna, nell’ambito di un più ampio ventaglio di azioni, ha deciso come prima misura di dotarsi di 1000 saturimetri da distribuire ad altrettante famiglie, in ragione della numerosità del nucleo familiare e della presenza di persone anziane.