Screening gratuito Osteoporosi nella donna e Oculistica a Scafati: le date

Screening gratuito Osteoporosi nella Donna e Oculistica. Il comitato della Cri di Sarno ha organizzato le visite sabato 23 ottobre presso la sede in via Acquarossa e domenica 24 ottobre a Scafati nella Chiesa San Francesco di Paola - Cavalcavia Longobardi.

L'iniziativa

L’osteoporosi nella donna è una malattia delle ossa che le rende più fragili e soggette a frattura. È una malattia “silenziosa” che non da alcun segno di esistenza fino a quando non compaiono dolori e fratture. Prevenire è meglio che curare motivo per il quale è importante sottoporsi ad uno screening per capire come affrontare le difficoltà causate da questa malattia.

Il comitato della Croce Rossa di Sarno, che ha pianificato una serie di progetti a sostegno della comunità, ha predisposto lo screening gratuito per la prevenzione e il trattamento dell’Osteoporosi nella donna per sabato 23 ottobre dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00 presso la sede della CRI di Sarno in via Acquarossa 63 alla presenza dei medici Crescenzo Mancusi e Antonio Ricciardi. Per prendere appuntamento è possibile telefonare al numero 392.9593687.

Domenica 24 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 13, lo screening gratuito per l’oculistica si terrà a Scafati, presso la parrocchia San Francesco di Paola – Cavalcavia Longobardi – con i dottori Antonio Casillo Ortottista ed Ass. Oftalmologia e Veronica Annunziata, Ortottista ed Ass. Oftalmologia.