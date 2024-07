Cura della sclerosi multipla, la Regione Campania riconosce le osservazioni dei fisioterapisti

La Regione Campania ha recentemente riconosciuto le osservazioni sollevate dai fisioterapisti riguardo al percorso diagnostico terapeutico assistenziale per i pazienti affetti da sclerosi multipla. Questo aggiornamento, approvato il 19 giugno 2024 tramite un decreto dirigenziale, rappresenta una vittoria significativa non solo per i fisioterapisti, ma soprattutto per i malati di sclerosi multipla nella regione.

Il percorso

Il percorso diagnostico pubblicato a febbraio 2024 aveva inizialmente sottovalutato il ruolo del fisioterapista, riducendolo a mero esecutore d’opera. Gli ordini dei fisioterapisti di Salerno, Napoli, Caserta, Benevento e Avellino hanno prontamente presentato un ricorso congiunto, partito dall’ordine di Salerno, per contestare questa limitazione. Il tribunale di Napoli ha tenuto una sola udienza e ha deciso di aggiornarsi ad ottobre per raccogliere ulteriori informazioni. Nel frattempo, la Regione Campania, riconoscendo l'importanza delle osservazioni presentate dagli ordini professionali, ha deciso di integrare il percorso diagnostico terapeutico assistenziale come suggerito dai promotori del ricorso. Questa decisione è stata presa in attesa della sentenza, con l'obiettivo di tutelare la salute dei pazienti affetti da sclerosi multipla e di riconoscere la dignità e la responsabilità della professione del fisioterapista. Mariaconsiglia Calabrese, presidente dell’ordine dei fisioterapisti di Salerno, ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento: “Il ruolo del fisioterapista è quello di responsabile della valutazione funzionale globale del paziente e del programma fisioterapico, che è inserito all’interno del progetto riabilitativo individuale. Il programma fisioterapico contiene esercizi terapeutici costruiti su misura per il paziente. Nell'ottica di una medicina di precisione, l'esercizio deve essere cucito in maniera sartoriale sulle reali necessità del paziente. Di questi esercizi, il fisioterapista è responsabile nella fase di programmazione e di esecuzione.”