“Missione Salute”: la Misericordia in piazza a Siano per gli screening gratuiti

Grazie al progetto “HOPE – House of People” promosso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordia d’Italia e realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Misericordia di Siano ospiterà in piazza San Rocco, il poliambulatorio mobile di Missione Salute, attrezzato con Medici specialisti per promuovere un servizio di Prevenzione e Protezione Sanitaria Gratuito dedicato a tutte le persone che vivono in situazione di marginalità sul territorio.

I dettagli

Il poliambulatorio stazionerà in Piazza San Rocco venerdì 22 settembre 2023 dalle ore 8.30 alle 13.30 offrirà gratuitamente i seguenti servizi: misurazione dei valori di Glicemia, Saturimetria, Pressione Arteriosa e visita specialistica di dermatologia con il Dottor Sabato Botta. E’ importante prenotare la visita nei giorni precedenti presso la sede della Misericordia, passando direttamente in sede o chiamando il numero 0815183300. Il progetto ha visto la presenza degli Ambulatori Mobili su 90 piazze di tutto il territorio italiano; a Siano saranno i Volontari della Misericordia a sostenere l’iniziativa con la collaborazione di professionisti sanitari del territorio. Per le Misericordie la vocazione del progetto è quella di rimanere vicini alle persone che vivono ai margini, in modo da poterle orientare nella conoscenza dei sistemi di assistenza già attivi sui vari territori. L’obiettivo condiviso è quello di contrastare il fenomeno dell’esclusione sociale e di promuovere un servizio gratuito di prevenzione e protezione sanitaria dedicato a chi vive in situazioni di estrema vulnerabilità.