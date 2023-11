"A Natale regalati la prevenzione": riparte il tour dell’Asl per gli screening oncologici gratuiti

"A Natale regalati la prevenzione": riparte la Campagna dell’Asl per gli screening oncologici gratuiti. Il tour itinerante percorrerà la provincia di Salerno, per dare un ulteriore impulso alle iniziative di prevenzione già messe in campo, con l’obiettivo di incrementare la percentuale delle adesioni. L’iniziativa partirà quindi il 4 dicembre a Salerno in viale Gramsci, nell’area adiacente al Teatro Ghirelli, e terminerà il 21 a Sarno. All’interno del teatro Ghirelli, la Direzione strategica dell’Asl con i referenti degli screening oncologici, alle ore 10.30 terranno una conferenza stampa per presentare l’avvenimento, illustrando gli obiettivi della campagna e rendendo note le tappe del percorso. A Salerno, come nelle altre piazze, il truck aziendale sosterà per 3 giornate consecutive (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) per permettere ai cittadini di effettuare gratuitamente il pap test, la mammografia e ricevere il kit del colon retto che potranno riconsegnare direttamente a bordo del truck nei giorni successivi.

Le vaccinazioni

L’offerta prevede inoltre per le persone fragili e per gli anziani di poter effettuare le vaccinazioni. Con tale iniziativa l’Asl Salerno intende favorire l’incontro con i cittadini delle diverse fasce d’età, invitandoli ad effettuare screening gratuiti, oltre a fornire ogni utile informazione per semplificare i percorsi di accesso alle prestazioni di screening.

Sono disponibili gratuitamente tre tipi di screening oncologici:

- cancro della mammella: mammografia per le donne in target (fra i 50 ed i 69 anni);

- cancro della cervice: esecuzione di pap-test a cura di ostetriche appositamente dedicate (target: donne tra i 25 e 64 anni di età);

- cancro del colon retto: distribuzione dei kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci ai pazienti in target. Agli stessi saranno spiegate tutte le modalità di riconsegna dei suddetti kit (target: uomini e donne in età compresa tra 50 e 74 anni).

L’accesso alle attività di screening è libero. Per la prenotazione è possibile contattare il numero telefonico 338-1234567.