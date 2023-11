Giornata di screening gratuiti per la prevenzione delle patologie oncologiche

Il Comune di Vietri sul Mare e l’ASL Salerno organizzano una giornata di controlli gratuiti per la prevenzione delle patologie oncologiche che si terrà sabato 25 novembre – dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso la sede Asl di Vietri sul Mare, in via Costiera n. 1.

La giornata, nata grazie alla collaborazione fra i due enti, prevede controlli gratuiti e senza prenotazione (varrà l’ordine di arrivo) nell’ambito degli screening previsti per la popolazione:

Screening Melanoma

(In collaborazione con il prof. Paolo Ascierto e i suoi assistenti)

Target: donne e uomini di tutte le età

Saranno possibili un massimo di n. 35 visite dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Screening Mammografico

Target: donne dai 50 ai 69 anni

Prenotazione mammografia dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Screening della Cervice Uterina

Target: donne dai 25 ai 64 anni

Esecuzione Pap Test dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Screening Colon Retto

Target: donne e uomini dai 54 ai 70 anni

Distribuzione dei Kit dalle ore 9.00 alle 18.00

Visite senologiche

I dottori Cristiano Cremone Luigi Cremone effettueranno n. 20 visite senologiche dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il comune di Vietri e l’Asl Salerno invitano i cittadini vietresi a partecipare all’iniziativa, nella consapevolezza che la prevenzione è uno strumento indispensabile per preservare la salute.