Al via al S.Caterina - Amendola lo screening anti-Covid per alunni e personale scolastico, tamponi gratis per gli studenti a Bellizzi

Al via all’Istituto S.Caterina - Amendola lo screening anti-Covid per studenti e personale scolastico in partnership con i Centri Verrengia. La campagna, finalizzata a monitorare periodicamente la circolazione del virus per svolgere più serenamente le attività scolastiche, sarà presentata dalla dirigente scolastica Anna Rita Carrafiello in un punto stampa, previsto domani venerdì 14 gennaio presso la sede di via Lazzarelli.

Oltre allo screening Covid, nell’ambito della partnership con i Centri Verrengia, sono previsti in presenza o a distanza incontri sulla corretta informazione in ambito sanitario e la promozione di stili di vita all’insegna della salute e del benessere.

L'iniziativa a Bellizzi

Intanto, a Bellizzi, per gli studenti della scuola elementare e medie degli istituti Rodari e Gaurico, da oggi, 13 gennaio dalle ore 9 alle 16.30 e domenica 16 gennaio dalle 9 alle 13, tamponi gratuiti presso la farmacia comunale. Prenotarsi è molto semplice basta inviare un WhatsApp al numero 3315936012 oppure allo 0828/355585 e auto dichiarare di essere uno studente della comunità di Bellizzi. Si può inviare anche una mail a: ricette@bellizzifarmcomunale.it Per altre urgenze, basta recarsi dal pediatra di libera scelta o dal proprio medico di famiglia e farsi prescrivere l'impegnativa (ricetta medica).