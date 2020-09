Tappa bis per Mi Voglio Bene, la campagna di screening oncologici gratuiti dell'Asl

Grandissimo successo per Mi Voglio Bene, la campagna di screening oncologici gratuiti organizzata dall'Asl. L'ottimo riscontro in termini di partecipazione avuto nella tappa iniziale del tour, del 23 settembre scorso, ha indotto, infatti, la Direzione Generale dell'Asl Salerno ad organizzare una seconda tappa del tour presso il capoluogo.

La seconda tappa

Pertanto lunedì 28 settembre prossimo il camper della campagna Mi voglio Bene, con i suoi operatori, sosterà di nuovo a Salerno, in via Velia/incrocio Via Roma dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Presso il punto informativo sarà possibile eseguire il pap-test, prenotare una mammografia, ritirare il kit per il test per il colon retto, e fare prevenzione dei tumori cutanei. Medici e operatori dell'Asl Salerno forniranno inoltre tutte le informazioni utili ad individuare ed a semplificare i percorsi di accesso alle prestazioni di screening.

I numeri

Nella prima tappa a Salerno del 23 settembre scorso si era registrata un'ottima affluenza. Questo il report a fine giornata: