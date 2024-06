"Abbraccia la prevenzione", screening oncologici gratuiti: tre tappe a Salerno

Il tour "Abbraccia la Prevenzione" dell'Asl Salerno, finalizzato a promuovere e incentivare l'adesione agli screening oncologici gratuiti, si concluderà a Salerno con una tappa finale di tre giorni. Il truck dell'Asl resterà nella città capoluogo dal 1 al 3 luglio 2024, con il seguente calendario:

- Lunedì 1 luglio: Rione Zevi (all’interno del parco)

. Martedì 2 luglio: Piazza della Concordia

- Mercoledì 3 luglio: Piazza della Concordia



Nella giornata conclusiva, il 3 luglio, alle ore 10.30, presso la postazione in Piazza della Concordia, la Direzione strategica dell'Asl e i referenti degli screening oncologici terranno una conferenza stampa per illustrare i risultati dell'iniziativa. La postazione sarà attiva dalle ore 9.00 alle ore 17.00, offrendo ai cittadini la possibilità di effettuare gratuitamente il pap test, la mammografia e ricevere il kit per il colon retto. I kit potranno essere riconsegnati direttamente a bordo del truck o nei giorni successivi, nei luoghi che saranno indicati. L'iniziativa rappresenta un'opportunità per i cittadini di diverse fasce d’età di incontrare gli operatori dell'Asl Salerno e ricevere informazioni utili per semplificare l'accesso alle prestazioni di screening.

Screening oncologici gratuiti disponibili:

Cancro della mammella: Mammografia per le donne tra i 50 e i 69 anni.

Cancro della cervice uterina: Pap test per le donne tra i 25 e i 64 anni, eseguito da ostetriche appositamente dedicate.

Cancro del colon retto: Distribuzione dei kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci per uomini e donne tra i 50 e i 74 anni. Saranno fornite istruzioni dettagliate per la riconsegna dei kit.

Per info chiamare al numero 08119721591.