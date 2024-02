Screening pediatrico gratuito di prevenzione dell'ambliopia Istituto Comprensivo di Capaccio Scalo

Nei bambini la condizione più diffusa, responsabile di deficit visivo, si chiama occhio pigro o, più correttamente, ambliopia, è una condizione che interessa il 4% della popolazione mondiale ed è caratterizzata da una riduzione più o meno marcata della capacità visiva di un occhio o, più raramente, di entrambi. Accade che un occhio non viene usato perchè il cervello preferisce collegarsi con l'altro. E così può capitare che un bambino, apparentemente normale, che non mostra difficoltà a vedere alla lavagna o a svolgere i compiti , sia in realtà quasi cieco da una parte. In questi occhi, infatti, risulta alterata la corretta stimolazione sensoriale dell'apparato visivo, molto spesso a causa di difetti di refrazione non corretti. Il problema è risolvibile a condizione che sia fatta una diagnosi precoce e il conseguente trattamento tempestivo. Così il Lions Club Capaccio Paestum - Magna Graecia, presieduto dal dottor Vincenzo Mallamaci, tra le varie attività di servizio poste in essere a favore della comunità, ha deciso di attuare anche questo screening a vantaggio degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Capaccio Scalo. Grazie alla disponibilità della Dirigente Scolastica Loredana Nicoletti, infatti, i Lions, con il dottor Nicola Di Lorenzo, il 26 febbraio effettueranno un controllo gratuito della vista a tutti i presenti.