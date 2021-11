Diagnosi tempestiva di Covid-19 nei pazienti oncologici: dimostrata la riduzione della mortalità

Diagnosi tempestiva di Covid-19 nei pazienti oncologici: accertata l’efficacia dello screening, per la riduzione della mortalità. Fin dall’inizio della pandemia tutti i pazienti oncologici in cura presso le strutture ospedaliere dell’Asl, sono stati sottoposti a tampone molecolare per la ricerca del virus, ancorché asintomatici. In tale contesto, l’Unità Operativa Complessa di Oncologia del Presidio Ospedaliero Tortora di Pagani diretta dal professor Di Lorenzo, ha condotto lo studio COICA, realizzato sotto l’egida della Direzione Strategica e della Direzione Sanitaria aziendali. Tale studio ha mostrato come degli oltre 1000 pazienti asintomatici testati in poco più di un anno, il 7% è risultato positivo. Un dato che sottolinea il successo della politica di screening impostata, nel rispetto delle direttive regionali.

Lo studio

Inoltre, l’analisi della mortalità ha mostrato che i pazienti diagnosticati grazie allo screening avevano un rischio di morire nove volte inferiore rispetto ai pazienti diagnosticati al di fuori dello screening. Lo studio ha anche fornito evidenze sull’efficacia della vaccinazione contro il Coronavirus, che

ha determinato una drastica riduzione dei casi ed è stato accettato per la pubblicazione sulla prestigiosa rivista internazionale “Oncology”, dopo una rigorosa revisione da parte di esperti del settore.