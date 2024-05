L'associazione "Noi in Rosa aps", in collaborazione con il Comune di Siano e con il supporto di AIF Events Art Events, organizza "Insieme per la Vita". L'evento si terrà martedì 21 maggio, dalle ore 17:00, e si focalizzerà sulla prevenzione con visite senologiche e ginecologiche gratuite.

L'iniziativa

Per l'occasione saranno presenti professionisti del settore, tra cui il dottor Carlo Iannace, senologo, il dottor Marco Preziuso, biologo nutrizionista, il dottor Mario Di Filippo, ecografista (su richiesta del senologo), e il dottor Andrea Cavallaro, audioprotesista per esami audiometrici. Si raccomanda ai partecipanti di portare gli ultimi esami effettuati se disponibili. Le visite si svolgeranno presso la Scuola Elementare Piazza Aldo Moro a Siano. È obbligatorio prenotarsi al numero 392 5304970, con segreteria disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione nella salute femminile.