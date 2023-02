Logos 2.0: il servizio di supporto psicologico a portata di smartphone “Made in Salerno”

Con la pandemi, una delle grandi emergenze da risolvere è stata quella relativa alla gestione dell’assistenza delle famiglie con problematiche legate a vari tipi di dipendenze o con disturbi del comportamento. Le limitazioni ai movimenti durante i vari periodi di lockdown hanno fatto si che fosse la tecnologia a venire in supporto dei vari volontari e professionisti del settore nel fornire il giusto aiuto agli assistiti. “È con questo spirito che, per ovviare a problematiche legate alla presenza fisica, l’associazione di volontariato Gruppo Logos di Salerno ha ideato la webapp “Logos 2.0” - ha spiegato la dottoressa Vincenza Marino, coordinatrice del Progetto La Fucina - La piattaforma digitale è diventato uno strumento utilissimo anche nella fase post pandemica, permettendo ai volontari e professionisti del settore di comunicare in maniera veloce ed agevole con i propri assistiti”. Fondata nel 1988 dal dottore Nello Baselice, l’associazione salernitana si rivolge alle famiglie alle prese con problematiche relative all’uso di alcool e di altre sostanze (tabacco, stupefacenti o psicofarmaci) o a disturbi del comportamento (gambling, gaming, nomofobia, internet addiction). Una rete capillare cresciuta con gli anni diventando punto di riferimento non solo del salernitano, ma di tutto il sud Italia. Sono tante le famiglie provenienti da altre regioni che negli anni si sono rivolte al Gruppo Logos per avere un sostegno. Oggi, grazie alla webapp, l’associazione ha una nuova modalità per essere vicino alle famiglie in difficoltà e costruire un altro “ponte” per dare una risposta nel modo più veloce possibile a quanti tendono una mano per chiedere aiuto.

I dettagli

Per accedere ai servizi offerti da “Logos 2.0” infatti basta una connessione ad internet per poi andare sul sito www.gruppologosalerno.it nel quale loggarsi con un proprio profilo. Si dovrà poi procedere nell’area “servizi” per poi selezionare il profilo del professionista a cui ci si vuole rivolgere. In pochi click si possono scegliere data ed orario per la consulenza online offerta in maniera totalmente gratuita all’assistito, la cui conferma verrà data via mail.