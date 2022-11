Sportello di orientamento socio-sanitario, continua il servizio presso i locali parrocchiali di San Demetrio

Nuovo appuntamento, il 21 novembre, con lo Sportello di orientamento socio-sanitario presso i locali parrocchiali di San Demetrio Martire, a Salerno. In sinergia con la cooperativa sociale Galahad e con l’associazione ABioS (Associazione Biologi di Salerno), infatti, ogni primo e terzo lunedì del mese, dalle ore 17 alle 18.30, in via Dalmazia, è attivo un nuovo servizio gratuito di ascolto, supporto concreto e orientamento rivolto a persone in difficoltà.

Lo Sportello conta su una rete di medici, professionisti e di volontari scesa in campo per aiutare chi ha problemi di carattere sanitario, sociale, legale o burocratico, al fine di tendere una mano a chi ha bisogno.