Covid-19, aumentano i positivi e gli isolati: a Pellezzano nasce lo "Sportello di Supporto per la Famiglia"

Una mano tesa nei confronti dei cittadini positivi al Covid-19 ed anche di chi è ristretto in quarantena precauzionale, a Pellezzano. Nuova iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pellezzano, retto da Annalaura Villari, infatti, con uno Sportello di Supporto per la Famiglia per contrastare i disagi che sono costretti ad affrontare numerose persone. “Il compito del nostro Ente – ha detto il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra – oltre all’ordinaria gestione della cosa pubblica, è anche quello di offrire sostegno ai cittadini, soprattutto in un momento particolare come quello che stiamo vivendo caratterizzato da una emergenza sanitaria senza precedenti".

Il servizio

Lo Sportello di Supporto per la Famiglia è un servizio Comunale gratuito gestito dall’Ufficio dei Servizi Sociali del territorio, con l’obiettivo di fornire supporto, ascolto e aiuto concreto ai nostri concittadini. "E’ una iniziativa rivolta alle famiglie che in questo momento stanno affrontando la malattia da Covid-19 a casa o costretti a restarci perché entrate in contatto con persone positive. - ha continuato il primo cittadino - Un plauso all’Assessore Villari e a tutti i collaboratori che insieme anche ai volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” si impegneranno per rendere il miglior servizio possibile ai soggetti bisognosi”. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 contattando il numero di telefono 089.568745.