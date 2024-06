Curiosità, aperto lo sportello di Pediatria sociale Padre Beniamino Miori

E' stato aperto uno sportello di Pediatria sociale Padre Beniamino Miori, a Salerno, promosso da Agafe Fraterna, Acli e l’Uniposms che parteciperà con i suoi specialisti nelle varie branche della Pediatria. Si tratta di un servizio gratuito rivolto ai bambini dagli 0 ai 14 anni che vivono in contesti sociali problematici, a rischio povertà, in affidamento o in famiglie disagiate. Per info e prenotazioni: 3332942779 (inviare messaggi whatsapp)