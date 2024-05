Gli "Stati Generali del Giovane Medico" a Salerno: ecco il programma

Gli Stati Generali del Giovane Medico si terranno domani (sabato 25 maggio), dalle 9, presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno. L’incontro è promosso dalla commissione congiunta tra Ordine e Università, denominata Rapporti Ordine-Università-Istruzione. “In un momento di transizione per la professione medica, sempre più giovani colleghi si trovano spesso fermi di fronte agli incroci che portano verso l'immissione al mondo del lavoro in ambito medico e odontoiatrico. L’iniziativa - spiegano i responsabili scientifici del convegno Armando Cozzolino e Giovanni Pentangelo - nasce dalla volontà di fornire alla nuova generazione di Medici e Odontoiatri gli strumenti per un corretto orientamento nel mondo della professione, a partire dalla scelta della facoltà da seguire fino agli sbocchi professionali al termine del percorso formativo”.

I relatori

I saluti istituzionali saranno del Presidente dell’Ordine Giovanni D’Angelo, del Direttore del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola medica salernitana” dell’Università di Salerno Annibale Puca, del Direttore generale dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” Vincenzo D’Amato, del Direttore generale dell’Asl Salerno Gennaro Sosto, del Presidente della commissione Albo odontoiatri dell’Ordine Gaetano Ciancio. In due sessioni e una tavola rotonda, si parlerà dei temi più vicini al medico che si accosta alla professione dopo la laurea: specializzazione, medicina territoriale, medicina generale, pronto soccorso, curvatura biomedica, ambulatorio, dottorato di ricerca, pubblico, privato e convenzionato, riforma. I relatori saranno, in ordine di intervento, Walter Longanella, Mariella Potrandolfi, Andrea Uriel de Siena, Armando Cozzolino, Liliana D’Amato, Michele Accarino, Giovanni Pentangelo, Gabriella Schettino, Luigi Mandia, Davide Turchino, Giuseppe Giannella, Luigi Fortino, Francesco Saturno, Annalisa Napoli, Chiara Ritonnaro, Carmela Settembre, Alfonso Maria Forte, Alfonso Ferrara, Attilio Mendunni De Rossi, Mario Passaro, Francesco Perna, Giuliana Tremiterra, Luigi Panico.