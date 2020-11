Supporto ai migranti del settore agricolo: al via “Su.Pr.Eme. Italia” a Battipaglia

Contrastare la diffusione del contagio da Covid19: è questo lo scopo del progetto della Regione “Su.Pr.Eme. Italia” finanziato con il supporto della Commissione Europea, in favore dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia. Affidato ad un ATI, rappresentata dalla Cooperativa “La Vela”, il progetto consiste nell’utilizzo di quattro unità mobili, con a bordo personale sanitario e sociale, al fine di prestare assistenza integrata, cura e trattamento della salute dei migranti in condizione di grave vulnerabilità, all’interno di aree territoriali dove quest’ultimi sono impegnati in lavori intensivi nell’ambito del settore agricolo.

Tra le aree interessate per la provincia di Salerno c’è anche il Comune di Battipaglia, dove l’unità mobile, in raccordo con l’Assessore alle politiche sociali, Francesca Giugliano, mediante una programmazione settimanale, opera per tre giorni alla settimana (lunedì-mercoledì-venerdì) nelle zone della città maggiormente interessate dalla presenza dei migranti. Nella giornata di venerdì, 27 novembre, dalle ore 9:30 e sino alle 16:00, l’unità mobile sosterà in Via Matteotti.

Di seguito, i servizi offerti:



· Sensibilizzazione alla prevenzione e cura del coronavirus Sars Cov19.

· Distribuzione di kit igienico sanitari e medicinali.

· Attività di mediazione e supporto psicologico.

· Attività di screening sanitario (visita medica).

· Attività di diagnostica con somministrazione dei kit rapidi di rilevazione anticorpi IGm e Igg.