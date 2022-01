Tamponi rapidi a 2 euro presso la farmacia comunale di Baronissi: soddisfatto il sindaco

Al via la riduzione dei tamponi antigenici per i bimbi, alla farmacia comunale di Baronissi. Sarà il Comune ad accollarsi parte del costo dei tamponi antigenici rapidi da processare agli alunni della scuola primaria e dell’infanzia residenti a Baronissi.

"Il costo del tampone per gli utenti, grazie ad una intesa fra Consorzio Farmaceutico Intercomunale e Comune di Baronissi, è fissato a due euro. - ha fatto sapere il sindaco Gianfranco Valiante- Possono beneficiarne tutti i bimbi positivi al covid-19 o costretti in quarantena o in sorveglianza con testing.

Un ulteriore sostegno alle famiglie", ha concluso soddisfatto il primo cittadino.