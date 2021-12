Boom di tamponi antigenici per le feste: i Centri Verrengia li effettuano a 5.99 euro, ecco quando

I centri Verrengia di Salerno, a partire da oggi, 27 dicembre, effettueranno test antigenici rapidi (con rilascio del “green pass”) per SARS- COV-2 alla cifra modica di 5.99 euro. La variante “Omicron” sta destando particolare preoccupazione in città - e non solo- a causa della sua elevata contagiosità, e risulta fondamentale effettuare screening per tracciare repentinamente ogni contatto, soprattutto in occasione delle festività natalizie.

I centri Verrengia offriranno il servizio nelle seguenti date:

Dal 27 al 30 dicembre > 8:00-13:00 / 15:00-19:00

Il 31 dicembre > 8:00-16:00

Dal 3 al 5 gennaio e il 7 gennaio> 8:00/13:00 15:00/19:00

Il 8 gennaio> 8:00/16:00