Code di utenti per i tamponi antigenici alla farmacia comunale di Baronissi, ma in molti senza modulo: le modalità per riceverlo

Occorre munirsi del modello di richiesta realizzato ad hoc, per poter usufruire dei tamponi antigenici della farmacia comunale di Baronissi. Lo ricorda il sindaco, Gianfranco Valiante: "Ci segnalano lunghe code alla farmacia comunale originate da utenti che si intrattengono per compilare modello - richiesta per sottoporsi a tampone. - ha detto il primo cittadino - Allo scopo di evitare lunghe attese a sè stessi e agli altri utenti è opportuno presentarsi in farmacia - per la prenotazione del tampone - col modello di richiesta già compilato. Confermiamo che il modulo può essere da ciascuno scaricato dal sito del Comune di Baronissi".

Le informazioni

Dalle ore 10 di domani giovedì 27 i moduli saranno in distribuzione anche a Palazzo di Città, servizio uscierato piano terra. Info: Comune.baronissi.sa.it