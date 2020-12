"Trasporto taxi sanitario" dei pazienti Covid al Ruggi: al via il servizio affidato all'Humanitas

Al via il servizio ‘trasporto taxi sanitario dellAOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. A seguito del bando pubblico l’Universo Humanitas realizza, in quanto aggiudicataria, il servizio di ‘trasporto taxi sanitario’ dei pazienti Covid positivi asintomatici o paucisintomatici per il Ruggi d’Aragona.

“Non esiste alcuna disfunzione né mai anche una sola richiesta non è stata evasa nel servizio di trasporto taxi sanitario che realizziamo per l’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. La nostra flotta di taxi sanitari a bio-contenimento è attiva 24 ore su 24. I mezzi utilizzati sono i tipici taxi inglesi e permettono il trasporto anche di pazienti non deambulanti.

Nell’accompagnare i pazienti Covid positivi asintomatici o paucisntomatici, i nostri taxi raggiungono ogni destinazione in Campania. Va chiarito che si tratta di un servizio essenziale: il paziente è obbligato alla quarantena e non può raggiungere il luogo indicato al momento delle dimissioni dalla struttura ospedaliera - proprio domicilio o struttura intermedia - in altro modo (es. autonomamente, in auto con familiari o con i mezzi pubblici).

I taxi sanitari a bio-contenimento sono guidati da autisti soccorritori. Al termine del trasporto sono sempre sanificati con la procedura ad ozono”.