Covid-19, screening gratuiti a Capaccio e Roccadaspide: l'offerta del Laboratorio Inglese

Al via lo screening IgC gratuito per chiunque usufruisca di una prestazione sanitaria presso il Laboratorio Inglese di Capaccio Paestum o di Roccadaspide. Nel mese di settembre, infatti, tutti i pazienti che richiederanno i servizi offerti dal laboratorio potranno effettuare, gratuitamente e su base volontaria, anche il test sierologico per la ricerca degli anticorpi IgG. L’esame sarà gratuito, se abbinato a un’altra prestazione sanitaria, e l’iniziativa è valida fino al 30 settembre.

L'esame

Tale esame consente, nello specifico, di scoprire se il paziente ha sviluppato una risposta immunitaria al virus in quanto già risultato positivo al Covid-19, differenziandosi dal test per la ricerca IgM (in ogni caso disponibile presso il Laboratorio Inglese) che consente invece di ricercare se l’infezione nel corpo del paziente è attiva.

"Con questo screening – spiegano i titolari del laboratorio – intendiamo in primis dare uno strumento di prevenzione ai nostri pazienti, che con questo test hanno la possibilità di sapere se sono stati esposti al virus, sviluppando però un’adeguata risposta immunitaria. Questo è valido soprattutto per i soggetti asintomatici o con sintomatologia lieve, che possono passare facilmente inosservati. Rappresenta, inoltre, un valido strumento per stimare la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 all’interno di una comunità, mettendo ovviamente i dati a disposizione delle Autorità Sanitarie".