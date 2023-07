“Salute e prevenzione in tour-summer ediction”: riparte l'iniziativa dei centri Verrengia

I centri Verrengia replicano anche quest’anno l’iniziativa “Salute e prevenzione in tour- summer ediction”. Dopo il grandissimo riscontro dello scorso anno, lo staff messo in campo dai centri Verrengia, composto dai dottori Antonio Cratella (Biologo nutrizionista), Massimo De Maio (Dermatologo), Gaetano Savoia (Urologo), Raffaele Russo (Odontoiatra), Gaetano Vuolo (Osteopata), Pasquale Lenza (Cosmetologo), Vincenzo Ferrara (Chirurgo toracico), Melania Boccia (Logopedista), Annalisa Pecoraro (Psicologa) e Alfonso Demma (pediatra) torna sulle spiagge a fare prevenzione gratuita.

L'iniziativa

Il tour si apre, a Salerno, sabato 15 luglio presso il Lido Sea Garden e a seguire, vi sarà l’appuntamento del 29 luglio presso il Lido Kursaal. “La campagna Salute e Prevenzione ha permesso ai pazienti di capire l’importanza della prevenzione anche in campo psicologico e in tanti hanno chiesto un consulto. L’obiettivo anche quest’anno è dare un sostegno per affrontare e diminuire la paura e l’isolamento sociale”- commenta la psicologa Annalisa Pecoraro.E ancora “Replichiamo l’iniziativa forti del risultato raggiunto lo scorso anno, quando con Salute e Prevenzione ho visitato 1100 persone e individuato 6 melanomi e operati di cui 4 individuati così precocemente da evitare ai pazienti di dover subire trattamenti chemioterapici; mentre per altri 2 pazienti abbiamo avviato la terapia immunologica”-racconta il dermatologo Massimo De Maio. Infine il dottor Gaetano Vuolo commenta così l’iniziativa “Sono sempre felice di dare la mia disponibilità a eventi di questo tipo organizzati dai centri Verrengia e di offrire le mie competenze di neuroosteopata per diffondere la cultura della prevenzione”