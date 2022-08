Tumore al colon retto, screening gratuito a Pellezzano

Giornata di prevenzione venerdì 26 agosto a Pellezzano, dove dalle ore 15 alle ore 17 presso gli ambulatori dell’Asl a Coperchia situati in via Vittorio Emanuele si effettueranno screening gratuiti per la popolazione tra i 50 e i 74 anni nell’ottica della mirata prevenzione del tumore al colon retto, patologia che, purtroppo, risulta essere sempre più in espansione in quella fascia anagrafica. La giornata di prevenzione è stata organizzata dall’Asl con il patrocinio del Comune di Pellezzano e segnatamente sotto il coordinamento del consigliere comunale con delega alla sanità Nicola Raffaele Coviello.

I commenti

“La prevenzione – dichiara il consigliere Coviello – è un’efficace strumento di monitoraggio e controllo della patologia. Proprio il sottoscritto ha potuto rilevare l’utilità dei kit utilizzati per questa indagine che hanno evidenziato la presenza di due patologie tumorali al colon in due miei pazienti, fornendo l’opportunità di praticare un’adeguata terapia con esiti positivi”. “Anche in questa circostanza – sottolinea il sindaco Francesco Morra – l’Ente testimonia e manifesta la propria vicinanza e sensibilità a iniziative come quella organizzata dall’Asl per la prevenzione del tumore al colon retto. Vi è la piena consapevolezza che è necessario seguire i dettami e gli orientamenti della medicina moderna, che si premura di attivare la prevenzione, anteponendola alla successiva terapia, che a volte può appalesarsi tardiva”.