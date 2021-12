“Tutela della salute e sicurezza del lavoratore fragile": il convegno all'Ordine dei Medici

Si terrà il 7 dicembre, nel salone dell’Ordine dei Medici di Salerno, una giornata di confronto e di studi sul tema: “Tutela della salute e sicurezza del lavoratore fragile alla luce del prossimo piano nazionale strategico della salute e sicurezza sul lavoro”. La piaga drammatica delle morti bianche, l’incidenza degli infortuni sul lavoro, l’importanza delle norme a protezione di tutti i lavoratori, in particolare di quelli “fragili”, con tutte le implicazioni che comporta l’emergenza pandemica, sono al centro del piano nazionale strategico della salute e sicurezza sul lavoro, in via di pubblicazione.

Di tali problematiche si parlerà in questo incontro, che vedrà al tavolo dei lavori esperti e rappresentanti delle istituzioni più direttamente coinvolte in questo processo, che saranno accolti dai saluti di Mario Iervolino, Direttore Generale Asl Salerno, Antonio Postiglione, Direttore Generale Tutela Salute Regione Campania, Tiziana Frittelli, Presidente di Federsanità, e Giovanni D’Angelo, Presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno.

Tra i relatori: Patrizio Rossi, Sovrintendente Sanitario nazionale dell’INAIL, Francesco Soviero, Procuratore aggiunto del Tribunale di Salerno, Grazia Memmolo, Direttore territoriale INAIL di Salerno e Napoli, Giuseppe Cantisano, Direttore dell’Ispettorato interregionale Sud Italia del lavoro, Renato Pingue, Docente dell’Università degli studi “Federico II” di Napoli, Pasqualino Rossi, Direttore del IV Ufficio Prevenzione sanitaria del Ministero

della Salute). L’inizio dei lavori è previsto per le ore 9.30, presso la sede provinciale dell’OdM, in Via SS. Martiri Salernitani. A moderare ci sarà Domenico Della Porta, Referente Comitato regionale Salute e Sicurezza. Sul sito web dell’ASL di Salerno è possibile scaricare la brochure ed il programma dell’evento.