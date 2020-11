Covid-19: al via il servizio U.S.C.A. Battipaglia, i dettagli

Al via da oggi, il servizio U.S.C.A. Battipaglia, fortemente voluto dal sindaco Cecilia Francese: composta da personale Asl, l'unità speciale si è installata all’interno del “Pala Schiavo” e, previa attivazione da parte del medico di base, presterà servizio a domicilio a favore di pazienti con sintomi sospetti da Covid19, nonché per coloro che hanno avuto contatti diretti con una persona risultata poi positiva. Il servizio verrà prestato dalle ore 8 e sino alle ore 20. Al riguardo, nella giornata di lunedì, il Primo Cittadino si è recato personalmente all’interno della struttura per un ultimo sopralluogo prima della sanificazione effettuata nel tardo pomeriggio. L’occasione è stata propizia per verificare di persona sia il completamento dei lavori di adeguamento della stessa, il cui placet da parte dell’ASL è giunto già nel fine settimana scorso, che le installazioni delle relative apparecchiature, la cui custodia verrà garantita mediante un adeguato servizio di vigilanza.

Drive-in

All’esterno della anzidetta struttura ci sarà il personale medico e di supporto dell’esercito per l’effettuazione dei tamponi in modalità Drive-in. Tale servizio verrà prestato dalle ore 8:00 e sino alle ore 14:00 e prevede regole molto precise per gli utenti interessati. In primo luogo, per accedere a tale servizio sarà necessaria la prenotazione dell’Asl. Quest’ultima si avvarrà della segnalazione fornita dal medico di base per poi comunicare l’elenco con i dati della persone interessate al personale dell’esercito. Ne consegue, dunque, che potranno effettuare il tampone esclusivamente le persone prenotate per il giorno stabilito. Non verrà effettuato alcun tampone su base volontaria; pertanto, chiunque decidesse, in autonomia, di recarsi, con qualsiasi mezzo, presso la struttura del Pala Schiavo troverebbe la sua richiesta inevasa. Al termine dell’orario prefissato, un mezzo dell’esercito italiano provvederà a trasportare i tamponi presso l’ospedale di Eboli.

Parla il sindaco