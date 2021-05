Usca trasferito all'Arechi? Salzano (Udc): "Scelta da rivedere"

“Apprendo dalla stampa che l’USCA di Salerno, ora ubicata presso le piscine Vigor, sta per essere trasferita all’interno degli spazi della medicina dello sport situati nel ventre dello stadio Arechi. Bene, anzi benissimo la conferma dell’Unità sanitaria d’emergenza in città, propizio il segnale di speranza di programmare la balneazione da parte di Salerno solidale alle Vigor, ma riteniamo che individuare il Principe degli stadi come nuova sede USCA sia una scelta da rivedere e correggere”.

Lo ha detto Aniello Salzano, commissario UdC a Salerno. “Il Sindaco è stato molto attento alle necessiatà sanitarie della popolazione, ed un capace miscelatore di esigenze della cittadinanza, per cui l’auspicio è che vengano vagliate altre soluzioni, tenendo presente che le visite di medicina dello sport, mai come in questi periodo dell’anno, necessitano di essere proseguite e rafforzate. Infatti i ragazzi che desiderano fare sport e atleti salernitani in partenza per le Olimpiadi dovranno per forza di cose recarsi in quegli ambulatori”.

L'appello

Salzano chiede di considerare anche che "con la riapertura di cinema e pizzerie/ristoranti e di tutte le attività orbitanti nei dintorni dell’impianto sportivo potrebbe innescarsi una non comoda convivenza. Siamo certi che queste circostanze non sfuggiranno all’attenta valutazione finale del sindaco che sarà capace di trovare una soluzione logisticamente più idonea”, ha concluso.