Vaccini anti-Covid per tutti gli over 60 registrati: ecco le sedi e gli orari

Al via, da domani, dalle 8.30 alle 18.30, le vaccinazioni per gli over 60 senza la necessità di convocazione, presso la postazione mobile che si trova temporaneamente al Centro Commerciale “La Fabbrica” di Salerno. Accesso libero per la fascia di età over 60, già iscritti in piattaforma, dunque.

Ecco per ciascun distretto la sede, i giorni e l'orario presso cui recarsi senza convocazione:





Inoltre nella città di Salerno sarà allestita a partire da venerdì 7 maggio una postazione mobile per le vaccinazioni ad accesso libero (over 60), attiva 7 giorni su 7 presso il Centro Commerciale "La Fabbrica" dalle ore 8.30 alle ore 18.30.

