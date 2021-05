Open week ad Agropoli: non solo Astrazeneca per i vaccinandi, intanto inaugurato il Centro Vaccinale di Coperchia

Non solo Astrazeneca: ad Agropoli, oggi, sono state somministrate dosi di vaccino anti-Covid anche per i cittadini tra i 50 e i 59 anni. "Atteso che sono pochi coloro che tra gli ultra 80enni si sono presentati al Centro vaccinale Covid-19 Città di Agropoli ed essendoci la disponibilità di vaccini Pfizer, ho aperto fin da subito, in accordo con l'Asl, la vaccinazione alla fascia 50-59 anni", ha detto il sindaco Adamo Coppola. Fino alle ore 13 di oggi, dunque, i cittadini hanno potuto richiedere la loro vaccinazione al Centro. Mentre domenica 2 maggio la mattinata sarà riservata alle vaccinazioni degli utenti ???????????? ???? ?????? ?? ??à ??-??: dalle ore 9 alle ore 13 sarà possibile effettuare l'iscrizione sulla piattaforma direttamente in loco. Gli utenti dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria.

Pellezzano

E' stato inaugurato oggi, intanto, a Pellezzano, il Centro Vaccinale Covid-19, allestito presso il “Centro Giovani +” in via Eroi di Nassiriya alla frazione Coperchia. Presente all'inaugurazione insieme all' amministrazione Morra anche l' On. Angelo Tofalo e i vertici della competente ASL di Salerno. Il taglio del nastro, in corrispondenza della Festa del Lavoro, è avvenuto con inaugurazione simbolica e in forma ridotta nel rispetto delle normative anti Covid-19. Nei prossimi giorni il personale dell’Asl inizierà ad inoculare le prime dosi di vaccino in base al sistema di prenotazione Regionale ed alle categorie previste nel Piano Vaccinale seguendo l’ordine prestabilito.

Parla il sindaco Francesco Morra

“Anche a Pellezzano inauguriamo l’atteso Centro Vaccinale per dare inizio alla somministrazione delle dosi di antidoto anti Covid nel nostro Comune. In questo modo, i nostri concittadini, saranno favoriti con una modalità di accesso più vantaggiosa alla campagna vaccinale, evitando di raggiungere le strutture ospedaliere per farsi vaccinare”. Il centro, inoltre, sarà operativo cinque volte a settimana in orari antimeridiani e pomeridiani. Ringrazio i medici di base che operano sul territorio comunale per aver offerto la propria disponibilità alla somministrazione dei vaccini, i volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie che si occuperanno del servizio d’ordine, il personale amministrativo e l’Avis di Pellezzano che garantirà il servizio di emergenza sanitaria”.



