Vaccini anti-Covid ai bimbi dai 5 agli 11 anni: al via i lunedì dedicati solo ai piccoli, ecco come registrarsi

Al via, da lunedì 10 gennaio e per i successivi lunedì, le sedute dedicate esclusivamente alla vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. E' necessario registrare i bambini allo stesso link della Regione Campania già attivo: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

Come registrarsi

La registrazione alla piattaforma è di fondamentale importanza in quanto la vaccinazione è solo su convocazione. Si raccomanda di prestare attenzione nei giorni successivi alla registrazione, ai recapiti cellulare e mail forniti per la notifica della convocazione, che va rispettata per il giorno e l'orario. Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai pediatri di fiducia.