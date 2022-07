Vaccini anti-Covid: al via le quarte dosi, le modalità per riceverlo all'ospedale di Battipaglia

Al via, la campagna vaccinale per la "quarta dose": il centro vaccinale presso l'ospedale di Battipaglia ha ampliato i giorni e gli orari di apertura, come comunicato dal professor Vincenzo Patella, responsabile dell'Hub vaccinazioni Covid 19 del Santa Maria della Speranza.

Gli orari

A luglio, dunque, il centro sarà aperto dal lunedì al venerdì pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 20. L'accesso è diretto e senza prenotazione.