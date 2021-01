Vaccini: continua la campagna anti-Covid, ecco a chi verrà somministrato entro febbraio

Prosegue, la campagna vaccinale anti-Covid anche in Campania, dopo l'arrivo delle nuove dosi. Da precisare che, secondo il programma, entro il mese di febbraio, potrà essere somministrato agli over 80, agli over 60 con patologie croniche, al personale scolastico, nonchè alle forze dell'ordine e al personale del trasporto pubblico.