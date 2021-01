Vaccinazione anti-Covid: arrivate nuove dosi in Campania

Sono arrivate a destinazione nuove dosi di vaccino anti-Covid in Regione Campania. Entro il 7 febbraio, dunque, al via le altre somministrazioni. Lo ha comunicato il dottore Arcangelo Saggese Tozzi dell'Asl di Salerno, come riportato da Tv Medica.

La buona notizia

Grazie alle nuove dosi, dunque, sarà possibile l'ultimazione del richiamo per tutti coloro che si sono sottoposti alla prima dose. Dal 6 o 7 febbraio, quindi, l'inoculazione della prima dose alle altre categorie di persone individuate in base ai criteri del Ministero. Ad oggi, in Campania, delle 167.845 dosi consegnate ne sono state somministrate oltre l'80%.