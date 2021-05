Vaccini anti-Covid: al via le somministrazioni "libere" per gli over 60, ecco come funziona

Intanto, indice di contagio Rt in calo pari a 0,82 (0,8-0,84), in Campania che resta zona gialla

Indice di contagio Rt in calo pari a 0,82 (0,8-0,84), in Campania che resta zona gialla. Tuttavia, a livello di nuovi positivi settimanali restiamo secondi solo alla Lombardia.

I vaccini

Circa le vaccinazioni anti-Covid, a partire da domani presso il centro commerciale “La Fabbrica”, saranno ad accesso libero solo per gli Over 60, mentre per la fascia 50/59 anni si vaccinerà solo su convocazione. L’Asl Salerno invita i cittadini a non recarsi presso il centro nelle prime ore del mattino, o addirittura nelle ore notturne, in quanto la distribuzione dei numeri di prenotazione avverrà a partire dalle ore 8.