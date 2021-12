Speciale open day vaccinale a Fisciano, 1000 dosi da somministrare: i dettagli

Il 4 gennaio, il centro vaccinale di Fisciano, in via straordinaria, sarà aperto dalle ore 8 alle 20 per la somministrazione no stop di mille dosi di vaccino anti covid-19.

I dettagli

I cittadini che si sono prenotati tramite il numero di telefono dedicato 089 9501590 o tramite il sito istituzionale del Comune di Fisciano saranno convocati, tramite messaggio telefonico, sul numero indicato all’atto della prenotazione. Nel messaggio sarà indicata per ogni utente l’ora in cui presentarsi al centro vaccinale.