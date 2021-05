Open day vaccinale ad Aversana di Battipaglia: ecco chi può ricevere le dosi

Per sottoporsi alla vaccinazione occorre avere un'età uguale o superiore ai 40 anni ed essere iscritti in piattaforma, nonchè essere residenti a Battipaglia nelle frazioni di Aversana, Fasanara, Verdesca, Santa Lucia, zona mare

Open day per le vaccinazioni anti-Covid ad Aversana di Battipaglia, presso la scuola "Angelo Patri". Tutti gli interessati con un'età uguale o superiore ai 40 anni, iscritti in piattaforma e non ancora convocati e residenti a Battipaglia nelle frazioni di Aversana, Fasanara, Verdesca, Santa Lucia, zona mare, potranno ricevere la dose domani dalle ore 10 alle ore 19:30.

L'iniziativa

Le persone interessate possono prenotarsi nella giornata di oggi, sabato 29 maggio, dalle ore 16 alle 19 presso la scuola Patri in località Aversana, Battipaglia. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione collettiva di Battipaglia, la Croce Rossa Italiana - Gruppo di Battipaglia, e le guardie ambientali, come fa sapere l'Asl.